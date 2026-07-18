В Бобруйске Лукашенко покажут новый пресс-подборщик — что в нем уникального

Еще один важный блок доклада касался промышленного сектора. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Примечательно, что позитивная динамика обеспечивается не только за счет флагманских предприятий региона, но и за счет частных компаний, говорится в сообщении «Пула Первого».