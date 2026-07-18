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В Бобруйске Лукашенко покажут новый пресс-подборщик — что в нем уникального

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.

Источник: Sputnik.by

Руководитель региона отчитался о социально-экономическом развитии области по итогам первого полугодия и проинформировал главу государства о ходе уборочной кампании, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как сообщил Петр Пархомчик, все ключевые направления экономики Брестчины демонстрируют положительную динамику. Валовой региональный продукт за шесть месяцев вырос более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ячмень убрали, рапс в работе.

Центральное место в докладе заняла ситуация в агропромышленном комплексе. Александр Лукашенко подробно расспрашивал о текущих результатах брестских аграриев и видах на урожай.

По словам Пархомчика, в регионе уже завершили уборку озимого ячменя и приступили к уборке озимого рапса. Общая задача на сезон — собрать 2,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Отдельно обсуждался вопрос сервисного обслуживания и ремонта сельхозтехники. Глава области сообщил, что в течение полутора лет в регионе планируют модернизировать всю сеть агросервисов, чтобы обеспечить аграриев своевременным и качественным ремонтом.

Отечественный пресс-подборщик.

Особое внимание в докладе было уделено производству белорусского пресс-подборщика. Как доложил Пархомчик, в ближайшие дни завод «Бобруйскагромаш» завершит работу над последним вариантом опытного образца.

«К концу месяца машину должны продемонстрировать президенту», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее глава государства неоднократно подчеркивал важность импортозамещения в сельхозмашиностроении и необходимость обеспечить аграриев собственной надежной техникой.

Еще один важный блок доклада касался промышленного сектора. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Примечательно, что позитивная динамика обеспечивается не только за счет флагманских предприятий региона, но и за счет частных компаний, говорится в сообщении «Пула Первого».

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