В Бобруйске Лукашенко покажут новый пресс-подборщик — что в нем уникального

Руководитель региона отчитался о социально-экономическом развитии области по итогам первого полугодия и проинформировал главу государства о ходе уборочной кампании, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Как сообщил Петр Пархомчик, все ключевые направления экономики Брестчины демонстрируют положительную динамику. Валовой региональный продукт за шесть месяцев вырос более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ячмень убрали, рапс в работе.
Центральное место в докладе заняла ситуация в агропромышленном комплексе. Александр Лукашенко подробно расспрашивал о текущих результатах брестских аграриев и видах на урожай.
По словам Пархомчика, в регионе уже завершили уборку озимого ячменя и приступили к уборке озимого рапса. Общая задача на сезон — собрать 2,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.
Отдельно обсуждался вопрос сервисного обслуживания и ремонта сельхозтехники. Глава области сообщил, что в течение полутора лет в регионе планируют модернизировать всю сеть агросервисов, чтобы обеспечить аграриев своевременным и качественным ремонтом.
Отечественный пресс-подборщик.
Особое внимание в докладе было уделено производству белорусского пресс-подборщика. Как доложил Пархомчик, в ближайшие дни завод «Бобруйскагромаш» завершит работу над последним вариантом опытного образца.
«К концу месяца машину должны продемонстрировать президенту», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Ранее глава государства неоднократно подчеркивал важность импортозамещения в сельхозмашиностроении и необходимость обеспечить аграриев собственной надежной техникой.
Еще один важный блок доклада касался промышленного сектора. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Примечательно, что позитивная динамика обеспечивается не только за счет флагманских предприятий региона, но и за счет частных компаний, говорится в сообщении «Пула Первого».