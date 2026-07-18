За полгода турналог в Сочи принес 284 млн рублей

Туристический налог в Сочи продолжает приносить доходы в городскую казну. С января по июнь 2026 года сумма поступлений составила 284 млн рублей. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин на пресс-конференции. В прошлом году за аналогичный период было собрано около 500 млн рублей, а всего за 2025 год — порядка 1 млрд.