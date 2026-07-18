Дефицит бензина на Кубани ударил по туризму сильнее, чем мазут — Мкртчян

Дефицит бензина на Кубани нанес больший удар по туризму, чем мазут. Об этом заявляют эксперты турбизнеса в беседе с BFM Кубань.
В материале сказано, что на береговой линии Темрюкского района и в Приморско-Ахтарском округе продолжаются работы по ликвидации нефтяных выбросов. Загрязнения обнаруживают во время ежедневного мониторинга на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяжённостью около 5−6 километров. В Запорожском сельском поселении Темрюкского района введен режим «Чрезвычайная ситуация».
«Безусловно, проблема нефтепродуктов — это сейчас общая проблема для всего Краснодарского края, за исключением, пожалуй, Сочи. Нефтяные выбросы находятся сейчас везде», — заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
«…люди боятся ехать без топлива. Отсюда идёт падение, а не из-за нефтепродуктов. К нефтепродуктам люди привыкли, они прекрасно приезжали и даже не думали об этом», — заявил Мкртчян.
Член экологического совета при губернаторе Вениамин Голубитченко отметил, что мазутное загрязнение будет продолжаться ещё долгое время, так как нефтепродукты остаются на дне и в береговых наносах.