Дефицит бензина на Кубани ударил по туризму сильнее, чем мазут — Мкртчян

В материале сказано, что на береговой линии Темрюкского района и в Приморско-Ахтарском округе продолжаются работы по ликвидации нефтяных выбросов. Загрязнения обнаруживают во время ежедневного мониторинга на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяжённостью около 5−6 километров. В Запорожском сельском поселении Темрюкского района введен режим «Чрезвычайная ситуация».