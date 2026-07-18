Цена бензина на независимых АЗС Новосибирска взлетела до 190 рублей за литр

К выходным обстановка с обеспечением горючим в Новосибирской области продолжает оставаться сложной. На фоне дефицита стоимость бензина на заправках региона демонстрирует резкий разброс: если на крупных сетевых станциях цена удерживается в диапазоне от 61 до 67 рублей за литр, то на частных точках продаж она достигает 190 рублей. В частности, марка АИ-92 на независимых АЗС реализуется по цене от 116 до 150 рублей, а АИ-95 — от 140 до 190 рублей. Средняя стоимость топлива марки АИ-95 по городу на 16 июля зафиксирована на отметке 71,68 рубля.
Несмотря на то что время ожидания в очередях во многих местах сократилось до 20−30 минут, заторы сохраняются на отдельных объектах, особенно вдоль трасс и у станций небольших сетей. Утром 16 июля скопления автомобилей наблюдались перед заправками возле Димитровского моста со стороны правого берега и на улице Петухова.
Для стабилизации рынка действуют жесткие лимиты отпуска, введенные седьмого июля: один покупатель может приобрести не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. Заправка в канистры также ограничена тридцатью литрами. Приоритетное право обслуживания сохраняется за экстренными и коммунальными службами. Из-за нехватки горючего трафик легковых машин в регионе снизился на пять процентов.
Специалисты полагают, что текущая ситуация носит затяжной характер. По оценкам экспертов, частичное улучшение возможно лишь во второй половине сентября, тогда как полная стабилизация наступит только к октябрю после восстановления мощностей Омского НПЗ. Глава Федерации автовладельцев России отмечает, что для нормализации ситуации необходимо завершение уборочной кампании, ремонт заводов и обеспечение их защиты от беспилотных аппаратов.