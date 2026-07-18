Цена бензина на независимых АЗС Новосибирска взлетела до 190 рублей за литр

К выходным обстановка с обеспечением горючим в Новосибирской области продолжает оставаться сложной. На фоне дефицита стоимость бензина на заправках региона демонстрирует резкий разброс: если на крупных сетевых станциях цена удерживается в диапазоне от 61 до 67 рублей за литр, то на частных точках продаж она достигает 190 рублей. В частности, марка АИ-92 на независимых АЗС реализуется по цене от 116 до 150 рублей, а АИ-95 — от 140 до 190 рублей. Средняя стоимость топлива марки АИ-95 по городу на 16 июля зафиксирована на отметке 71,68 рубля.