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«Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и дефиците топлива в стране

«Белоруснефть» высказалась о якобы лимитах на бензин в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В «Белоруснефти» опровергли фейки о лимитах на бензин.

Так, на предприятии прокомментировали распространяющуюся в интернете информацию о якобы введении лимита на отпуск топлива в приграничных регионах Беларуси.

— Дефицита топлива на АЗС «Белоруснефти» нет, — подчеркнули в компании.

В сети в фейковых публикациях писали, что будто бы на АЗС в Витебской области в двух километрах от границы с Псковской областью России не отпускают более 20 литров топлива в «одни руки».

В «Белоруснефти» сказали, что это не так. И пояснили, что единственным нововведением на приграничных заправках стала предварительная оплата. Водителю нужно сначала оплатить топливо, а потом заправляться.

— В остальном — все как обычно, — заявил заместитель гендиректора компании Сергей Каморников.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе.

Напомним, ранее «Белнефтехим» прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси.

И мы писали, что в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизел на бирже.

Тем временем администрация президента назвала хайпом тему с трудовыми мигрантами в Беларуси.

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