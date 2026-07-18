«Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и дефиците топлива в стране

В «Белоруснефти» опровергли фейки о лимитах на бензин.
Так, на предприятии прокомментировали распространяющуюся в интернете информацию о якобы введении лимита на отпуск топлива в приграничных регионах Беларуси.
— Дефицита топлива на АЗС «Белоруснефти» нет, — подчеркнули в компании.
В сети в фейковых публикациях писали, что будто бы на АЗС в Витебской области в двух километрах от границы с Псковской областью России не отпускают более 20 литров топлива в «одни руки».
В «Белоруснефти» сказали, что это не так. И пояснили, что единственным нововведением на приграничных заправках стала предварительная оплата. Водителю нужно сначала оплатить топливо, а потом заправляться.
— В остальном — все как обычно, — заявил заместитель гендиректора компании Сергей Каморников.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе.
Напомним, ранее «Белнефтехим» прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси.
И мы писали, что в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизел на бирже.
Тем временем администрация президента назвала хайпом тему с трудовыми мигрантами в Беларуси.