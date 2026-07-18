Дефицита нет: «Белоруснефть» ответила на фейки о лимитах на бензин

Там отметили, что поводом для разъяснений стали публикации в сети, в которых утверждалось, что на одной из АЗС в Витебской области, расположенной недалеко от российской границы, автомобилистам якобы отпускают не более 20 литров топлива.
В компании подчеркнули, что подобная информация является фейком. Единственное нововведение, которое есть на заправках, не касается топлива: водители сначала оплачивают выбранный объем топлива, а затем приступают к заправке автомобиля.
«В остальном — все как обычно», — рассказал заместитель генерального директора компании Сергей Каморников.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент Sputnik также посетил автозаправочную станцию в Лиозно, которая находится у границы с Россией. Так, на момент проверки топливо отпускалось без ограничений, а очередей на АЗС не наблюдалось.
В компании призвали автомобилистов не доверять непроверенным сообщениям в интернете и ориентироваться на информацию, опубликованную в официальных источниках.