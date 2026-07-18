Мораторий на строительство наложили в горах Сочи

Градоначальник пояснил, что горная территория обладает колоссальным потенциалом развития, однако дальнейшее наращивание темпов строительства упирается в дефицит мощностей жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь речь идет о модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Прошунин признал, что инфраструктуры, подготовленной к зимней Олимпиаде 2014 года, сегодня уже недостаточно для растущего курорта. Для решения этой проблемы муниципальные власти сейчас подбирают земельный участок под строительство нового крупного водозабора.