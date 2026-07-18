Ситуация с топливом в Сочи стабильная — глава курорта Андрей Прошунин

В Сочи прошла пресс-конференция главы курорта Андрея Прошунина. В ней приняли участие более 40 представителей федеральных и региональных СМИ. Журналисты задали вопросы о безопасности отдыхающих и наличии бензина на городских АЗС.
Глава города заверил, что ситуация с топливом стабильна, поставки идут регулярно, а горючее имеется в наличии. По данным администрации, бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен на большинстве из 50 заправок (30 и 29 соответственно), дизельное топливо есть на 39 станциях.
«Что касается топлива — ситуация стабильная, пока поводов для беспокойства мы не видим, горючее на территории города в наличии, поставки идут регулярно. Совместно с краевым штабом мы держим ситуацию под контролем», — подчеркнул глава Сочи.