Ситуация с топливом в Сочи стабильная — глава курорта Андрей Прошунин

Глава города заверил, что ситуация с топливом стабильна, поставки идут регулярно, а горючее имеется в наличии. По данным администрации, бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен на большинстве из 50 заправок (30 и 29 соответственно), дизельное топливо есть на 39 станциях.