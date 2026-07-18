Минтранс назвал средний чек поездки на такси в Беларуси. А у вас такой же?

Министерство транспорта и коммуникаций назвало средний чек поездки на такси в Беларуси.
Как подсчитали в госоргане, по стране эта цифра составляет 12 рублей.
Также известно, что в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении зарегистрировано 37 290 водителей такси и 27 720 — автомобилей-такси. К слову, среди них — 4055 электромобилей.
Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и дефиците топлива в стране. Кроме того, о ситуации с топливом в Беларуси и регионе сделал заявление президент Беларуси Александр Лукашенко.
Еще Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место.
Также мы сообщали, что ровно половина работников в Беларуси зарабатывает меньше этой суммы.