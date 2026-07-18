Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс назвал средний чек поездки на такси в Беларуси. А у вас такой же?

Минтранс назвал средний чек поездки на такси в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и коммуникаций назвало средний чек поездки на такси в Беларуси.

Как подсчитали в госоргане, по стране эта цифра составляет 12 рублей.

Также известно, что в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении зарегистрировано 37 290 водителей такси и 27 720 — автомобилей-такси. К слову, среди них — 4055 электромобилей.

Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и дефиците топлива в стране. Кроме того, о ситуации с топливом в Беларуси и регионе сделал заявление президент Беларуси Александр Лукашенко.

Еще Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место.

Также мы сообщали, что ровно половина работников в Беларуси зарабатывает меньше этой суммы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше