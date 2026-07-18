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Александр Дрозденко поручил Леноблводоканалу сократить потери воды к 2030 году

Первый успешный опыт получен в Кингисеппе, теперь его распространят на другие крупные города области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил задачу перед Леноблводоканалом — к 2030 году существенно сократить потери воды и вывести предприятие на устойчивую финансовую траекторию. За последний год компания начала системно разбирать накопленные проблемы: анализировать состояние сетей, считать реальные потери, снижать аварийность и готовить планы обновления инфраструктуры. Разработана инвестиционная программа — с конкретными объектами, сроками и источниками финансирования.

Первый результат уже проверен в Кингисеппе. Там снизились потери воды, сократилось количество технологических нарушений и время их устранения.

— Поручил продолжить эту работу, усилить ее и распространить этот опыт на другие крупные города области, разработать гидравлические модели сетей и составить по каждой территории понятный план работы, — рассказал глава региона.

Теперь такой же системный подход ждут в других городах Ленобласти. В приоритете — честный учет ресурсов и понятный жителям результат.

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