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В ЦУР Башкирии сообщили, где в Уфе можно заправить дизельное топливо

18 июля в Уфе запасы дизельного топлива есть на автозаправках.

Источник: Башинформ

По информации системы ЦУР Башкирии, топливо можно приобрести на следующих АЗС:

АЗС «Башнефть»:

№ 270, ул. Центральная — Новороссийская,

№ 105, ул. Центральная, 49/1,

№ 120, ул. Р. Нигмати, 2,

№ 114, ул. Т. Янаби, 32/2,

№ 237, ул. Боровая, 14/1 (выезд из Уфы),

№ 238, ул. Менделеева — Губайдуллина,

№ 104, поселок Чесноковка (на пути Уфа — аэропорт),

№ 101, ул. Пушкина,

№ 106, Южное кладбище,

№ 220, Монумент Дружбы,

№ 212, ул. Жукова, 1,

№ 084, Ипподром Акбузат,

№ 251, ул. Комарова,

№ 222, ул. Российская, 35,

№ 111, ул. Луганская, 10,

№ 108, ул. Большая Гражданская, 1,

№ 145, ул. Володарского, 1.

АЗС «Лукойл»:

Пр. С. Юлаева, 32/1,

Ул. Шафиева, 11А,

Ул. Жукова, 27,

Ул. Софьи Перовской, 30.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе на треть уменьшились очереди на АЗС.

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