В ЦУР Башкирии сообщили, где в Уфе можно заправить дизельное топливо

По информации системы ЦУР Башкирии, топливо можно приобрести на следующих АЗС:
АЗС «Башнефть»:
№ 270, ул. Центральная — Новороссийская,
№ 105, ул. Центральная, 49/1,
№ 120, ул. Р. Нигмати, 2,
№ 114, ул. Т. Янаби, 32/2,
№ 237, ул. Боровая, 14/1 (выезд из Уфы),
№ 238, ул. Менделеева — Губайдуллина,
№ 104, поселок Чесноковка (на пути Уфа — аэропорт),
№ 101, ул. Пушкина,
№ 106, Южное кладбище,
№ 220, Монумент Дружбы,
№ 212, ул. Жукова, 1,
№ 084, Ипподром Акбузат,
№ 251, ул. Комарова,
№ 222, ул. Российская, 35,
№ 111, ул. Луганская, 10,
№ 108, ул. Большая Гражданская, 1,
№ 145, ул. Володарского, 1.
АЗС «Лукойл»:
Пр. С. Юлаева, 32/1,
Ул. Шафиева, 11А,
Ул. Жукова, 27,
Ул. Софьи Перовской, 30.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе на треть уменьшились очереди на АЗС.