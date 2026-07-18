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Wildberries сообщила о штатной работе складов и ПВЗ

Логистические объекты, пункты выдачи заказов и другие сервисы Wildberries работают штатно после ударов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries и Russ (РВБ).

Логистические объекты, пункты выдачи заказов и другие сервисы Wildberries работают штатно после ударов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries и Russ (РВБ).

Текущие и новые заказы обрабатываются и выдаются корректно, заверила пресс-служба РВБ. «Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки», — указано в сообщении.

ВСУ ударили по логистическим центрам маркетплейса в Подмосковье и Тамбовской области в ночь на 18 июля. В Электростали погиб один человек, еще 37 — пострадали, в Котовске погибли семеро сотрудников, пострадали 24 человека. Wildberries сняла с продажи товары, которые хранились на этих складах. Глава компании Татьяна Ким допустила, что продавцы смогут получить компенсации за утраченные товары.

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