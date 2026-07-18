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NYT: санкции против РФ могут негативно повлиять на доллар

Новый законопроект о санкциях в отношении России усилил обеспокоенность администрации президента США по поводу снижения роли доллара в глобальной экономике. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, «проект закона о новых ограничениях ставит команду Дональда Трампа перед дилеммой: законодатели настаивают на продолжении финансовой войны, в то время как администрация опасается, что широкое применение рестрикций может подорвать доминирующее положение американского доллара».

Согласно информации издания, систематическое введение санкций стимулирует государства к поиску альтернатив валюте США, в том числе к использованию китайского юаня или криптовалют. Данная политика также создает сложности для банков, которым необходимо отслеживать возможные деловые контакты с подсанкционными клиентами.

Как выяснили журналисты, за последние пять лет Вашингтон активизировал практику введения подобных ограничений, однако в 2025 году количество санкций сократилось. Администрация американского лидера перенесла акцент на применение пошлин в качестве инструмента давления.

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