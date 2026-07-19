Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 19 июля

Национальным банком определены следующие валютные курсы на 19 июля, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, действовавших еще перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 19 июля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8846 белорусского рубля, 1 евро — 3,3075 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7056 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными еще на пятницу, 17 июля, и действовавшими в субботу, 18 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в тех же значениях и на воскресенье, 19 июля.
Тем временем в Беларуси варенье стали продавать очень необычным способом.