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Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки БПЛА на склады

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что на ближайшие 45 дней со дня поставки компания вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Она добавила, что скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%.

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что на ближайшие 45 дней со дня поставки компания вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Она добавила, что скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%.

«Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы», — написала госпожа Ким в Telegram.

Как добавила основательница Wildberries, параллельно компания разрабатывает и другие механизмы поддержки продавцов. «Это более сложный процесс, поскольку необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат», — указала Татьяна Ким. Процесс может занять до 30 дней.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске, по словам губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников, еще 24 пострадали. В Электростали погиб один человек, более 50 ранены.

Подробнее — в публикации «Ъ».

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