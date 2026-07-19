Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки БПЛА на склады

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске, по словам губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников, еще 24 пострадали. В Электростали погиб один человек, более 50 ранены.