Bloomberg: Ирак налаживает экспорт нефтепродуктов через Сирию

Перенаправление потоков в обход Ормузского пролива подчеркивает усилия по интеграции Сирии в мировую экономику после того, как США сняли со страны санкции. Bloomberg отмечает, что Сирию все чаще рассматривают как транзитный пункт для экспорта нефтепродуктов.