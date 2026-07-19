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В ГД рассказали о борьбе с контрафактом на маркетплейсах

Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев отметил, что новые правила, которые начнут действовать с 1 октября, являются частью большого регулирования платформенной экономики.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Принятые кабмином правила проверки продавцов и владельцев пунктов выдачи товаров помогут бороться с контрафактом и серым импортом. Об этом рассказал в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

По его словам, правила проверки маркетплейсами при заключении договора сведений о компаниях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и владельцах пунктов выдачи заказов, которые начнут действовать с 1 октября, являются частью большого регулирования платформенной экономики.

«Смысл этой нормы простой: на маркетплейсе должен быть понятный и проверенный продавец. Покупатель должен понимать, у кого он приобретает товар, а государство и сама площадка — что за партнер работает на платформе. Это особенно важно для борьбы с контрафактом, серым импортом и товарами сомнительного происхождения», — пояснил Гусев.

Маркетплейсы стали огромной частью торговли и, по словам парламентария, удобству площадок сопутствуют некоторые проблемы: подделки, недостоверные продавцы, сложности с возвратами, спорное качество товаров, уход части оборота в серую зону. Проверка продавцов, отметил он, не решит все проблемы сразу, но позволит создать базовый фильтр — для случайных, фиктивных и недобросовестных участников доступ на площадки станет труднее.

Для добросовестных же продавцов нововведения не станут непреодолимыми — если документы в порядке и данные совпадают, проверка будет проходить быстро. А вот организациям, работающим через подставные реквизиты, скрывающим реального продавца или использующим маркетплейс как витрину для серого товара, станет сложнее попасть на площадку, добавил Гусев.

«Для покупателей эффект должен быть положительным: меньше риска купить подделку, меньше проблем с возвратами, больше ответственности у продавцов и площадок. Для рынка в целом это движение к более цивилизованным правилам», — подытожил парламентарий.

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