В ГД рассказали о борьбе с контрафактом на маркетплейсах

«Смысл этой нормы простой: на маркетплейсе должен быть понятный и проверенный продавец. Покупатель должен понимать, у кого он приобретает товар, а государство и сама площадка — что за партнер работает на платформе. Это особенно важно для борьбы с контрафактом, серым импортом и товарами сомнительного происхождения», — пояснил Гусев.