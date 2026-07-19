Россиянам напомнили о перерасчете пенсии: вот кому он положен

Некоторые категории пенсионеров в России имеют право на перерасчет пенсий. Такая возможность есть у работающих пожилых граждан. Кроме того, перерасчет положен тем, кто накопил трудовой стаж в годы заморозки индексации и увольняется по истечению этого срока. Так проинформировал доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов в диалоге с РИА Новости.
Эксперт напомнил, что период заморозки индексации для работающих пенсионеров — 2016−2024 годы. В это время за пожилых граждан продолжали уплачивать страховые взносы. То есть их баллы продолжали расти.
«Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016−2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать либо осуществляли иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования», — известил Станислав Копылов.
В РФ утвердили новые правила назначения различных видов пенсий. Они вступают в силу с 17 июля. Теперь получать пособие от государства станет проще, пишет KP.RU.