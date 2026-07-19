Россиянам напомнили о перерасчете пенсии: вот кому он положен

Некоторые категории пенсионеров в России имеют право на перерасчет пенсий. Такая возможность есть у работающих пожилых граждан. Кроме того, перерасчет положен тем, кто накопил трудовой стаж в годы заморозки индексации и увольняется по истечению этого срока. Так проинформировал доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов в диалоге с РИА Новости.