Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе

«В августе 2026 года будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости, благодаря которой они станут выше у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Важно подчеркнуть, что у неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, а значит, и увеличения страховых пенсий в августе 2026 года не будет. У каждого пенсионера сумма увеличения будет индивидуальной в зависимости от числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», — сказал он.