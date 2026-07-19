Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе

Нескольким категориям граждан с 1 августа начнут выплачивать повышенные пенсии. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, повышение пройдет в беззаявительном порядке.
«В августе 2026 года будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости, благодаря которой они станут выше у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Важно подчеркнуть, что у неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, а значит, и увеличения страховых пенсий в августе 2026 года не будет. У каждого пенсионера сумма увеличения будет индивидуальной в зависимости от числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», — сказал он.
Также повысят пенсии россиянам, которые в июле отметили 80-летие.
«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход. Например, если в июле пенсия составляла 30 010,72 рубля, то в августе в связи с достижением 80-летнего возраста размер этой выплаты возрастёт до 41 009,27 рубля», — объяснил экономист.
Также, по словам Балынина, повышение предусмотрено для получателей доплат к пенсиям членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.
«Непосредственно суммы увеличения доплат к пенсиям указанной группы пенсионеров будут индивидуальны для каждого получателя доплаты. Например, оно будет произведено в том случае, если у получателей были неучтённые данные и они подали соответствующее заявление во II квартале 2026 года», — уточнил он.
Балынин добавил, что в августе увеличение пенсий традиционно затронет и застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.
«Социальный фонд России беззаявительно повысит с 1 августа накопительные пенсии на 17,3%, что более чем в 3 раза превышает уровень инфляции (по итогам прошлого года она составила 5,6%)», — отметил экономист.