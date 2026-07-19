Бразилия после введения пошлин США нарастила экспорт в Азию и ЕС

Для ускорения этого процесса Бразильское агентство по содействию экспорту и инвестициям выделило пакет господдержки на сумму 130 млн реалов ($26 млн). Средства пойдут на помощь бразильским компаниям в поиске зарубежных покупателей, адаптации продукции к новым стандартам и участии в международных выставках. По статистике агентства, 72% компаний, ранее зависевших от американского рынка, уже смогли перенаправить свои поставки в другие страны.