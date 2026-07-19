Просрочка по кредитам в Новосибирской области выросла до 32,2 млрд рублей

К 1 июня этого года накопленная просрочка уже превысила 32,3 млрд рублей. За первые пять месяцев 2026 года долги выросли ещё на 4,6% — это около 1,4 млрд рублей. При этом основной прирост пришёлся на апрель и май, когда только за два месяца задолженность увеличилась на 730 млн рублей, что больше, чем за весь первый квартал.