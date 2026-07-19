Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просрочка по кредитам в Новосибирской области выросла до 32,2 млрд рублей

Доля просрочки в портфеле превысила средний показатель по России и продолжает расти, несмотря на жёсткие требования регулятора.

Источник: Om1 Новосибирск

За 2025 год объём просроченной задолженности жителей Новосибирской области увеличился на 25,6% и на 1 января 2026 года составил 30,9 млрд рублей, пишет Infopro54.

К 1 июня этого года накопленная просрочка уже превысила 32,3 млрд рублей. За первые пять месяцев 2026 года долги выросли ещё на 4,6% — это около 1,4 млрд рублей. При этом основной прирост пришёлся на апрель и май, когда только за два месяца задолженность увеличилась на 730 млн рублей, что больше, чем за весь первый квартал.

Доля просроченных платежей в общем кредитном портфеле Новосибирской области достигла 10,6%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 9,57%. Таким образом, долговая нагрузка жителей региона оказалась выше общероссийского уровня.

В Сибирском федеральном округе область занимает второе место по абсолютному объёму просроченных розничных долгов, уступая только Красноярскому краю. На третьей строчке — Кемеровская область.

В целом по России за пять месяцев 2026 года просрочка по розничным кредитам выросла на 35,6 млрд рублей, превысив 1,47 трлн рублей. При этом среднемесячный прирост в апреле — мае составил 14,7 млрд рублей, что в семь раз выше, чем в первом квартале.