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На реставрацию объектов культурного наследия в Казани направят 977 млн рублей

В Татарстане на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия выделили 976,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Реставрация пройдет на участках крепостной стены Казанского Кремля, башне Сююмбике, а также в доме Чукашева и усадьбе Тихомирнова в Казани.

Самой дорогостоящей работой станет реставрация прясла стены между Преображенской и Пятигранной башнями Казанского Кремля. На эти цели предусмотрено 308,3 млн руб. Завершить работы планируется до 1 декабря.

Заказчиками выступают ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой РТ». Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.

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