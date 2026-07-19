На реставрацию объектов культурного наследия в Казани направят 977 млн рублей

Реставрация пройдет на участках крепостной стены Казанского Кремля, башне Сююмбике, а также в доме Чукашева и усадьбе Тихомирнова в Казани.
Самой дорогостоящей работой станет реставрация прясла стены между Преображенской и Пятигранной башнями Казанского Кремля. На эти цели предусмотрено 308,3 млн руб. Завершить работы планируется до 1 декабря.
Заказчиками выступают ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой РТ». Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.
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