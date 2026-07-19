Новосибирская область вошла в топ-11 России по дороговизне квартир

Новосибирск закрепился на 11-й строчке всероссийского рейтинга стоимости жилой недвижимости. Согласно аналитике Сбера и платформы Домклик за июнь 2026 года, медианная цена квадратного метра при заключении ипотечных сделок в городе составила 153,5 тысячи рублей.
При этом средняя стоимость «квадрата» в объявлениях о продаже достигает 172,8 тысячи рублей, что создает разрыв между ожиданиями продавцов и итоговой ценой сделки в 12,6%. За месяц цена первичного жилья в Новосибирске выросла незначительно — на 0,4%, тогда как готовое жилье подорожало на 1%.
В целом по России годовой рост цен на новостройки составил 8,8% (до 190,2 тыс. руб. за метр), а на вторичном рынке — 9,9% (до 127,2 тыс. руб.). Аналитики отмечают высокую конкуренцию со стороны «свежей» вторички: квартиры в домах не старше десяти лет стоят всего на 3,9% дешевле новых объектов. На рынок продолжает давить рекордный объем нераспроданных площадей и высокая долговая нагрузка застройщиков, которая достигла почти 89 тысяч рублей кредита на каждый строящийся метр.