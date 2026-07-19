ВТБ: строительство ЦОД переместится из Москвы в энергопрофицитные регионы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Процесс развития сети дата-центров в РФ сместится из Москвы в энергопрофицитные регионы. Уральский сегмент рынка может вырасти в 3−4 раза к 2030 году, войдя в тройку лидеров, дал оценку ТАСС руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.
«Три четверти коммерческих центров обработки данных сегодня сосредоточены в Московском регионе, но там свободных сетевых мощностей уже нет, так как новые подключения фактически закрыты до 2028 года. Центр тяжести неизбежно смещается в энергопрофицитные регионы, и Урал — один из ключевых кандидатов. Минэнерго с “Россетями” согласовали резерв мощности для округа в объеме до 500 МВт под подключение ЦОД, что существенно больше текущей уральской базы», — рассказал он, уточнив, что в пользу региона говорят его диверсифицированная энергосистема, промышленный спрос на цифровизацию, близость к крупным корпоративным заказчикам и «разумная стоимость» земли и строительства по сравнению со столицей.
По словам Средина, хотя конкуренция между регионами за инвесторов будет нарастать, Урал является одним из самых подготовленных к развитию ЦОД федеральных округов. «По нашей оценке, при разумном освоении согласованных 500 МВт уральский сегмент к 2030 году способен вырасти в 3−4 раза по мощности и войти в топ-3 региональных центров коммерческих ЦОД страны», — отметил эксперт.
Средин пояснил, что сейчас отрасль проходит фазу калибровки, на которой рынок отсеивает проекты со слабой юнит-экономикой. По словам эксперта, реализация 38 из 128 заявленных в стране проектов ЦОД на общую сумму 168,6 млрд рублей была отложена из-за слишком высокой стоимости финансирования. «При снижении ключевой ставки в 2027—2028 годах “замороженные” проекты вернутся, но уже с фокусом не на Москву, а на регионы», — заключил он.