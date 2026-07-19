ВТБ: строительство ЦОД переместится из Москвы в энергопрофицитные регионы

«Три четверти коммерческих центров обработки данных сегодня сосредоточены в Московском регионе, но там свободных сетевых мощностей уже нет, так как новые подключения фактически закрыты до 2028 года. Центр тяжести неизбежно смещается в энергопрофицитные регионы, и Урал — один из ключевых кандидатов. Минэнерго с “Россетями” согласовали резерв мощности для округа в объеме до 500 МВт под подключение ЦОД, что существенно больше текущей уральской базы», — рассказал он, уточнив, что в пользу региона говорят его диверсифицированная энергосистема, промышленный спрос на цифровизацию, близость к крупным корпоративным заказчикам и «разумная стоимость» земли и строительства по сравнению со столицей.