Ozon сообщил о росте спроса на саженцы и рассаду в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спрос жителей России на саженцы, рассаду и корни для посадки в первой половине лета 2026 года вырос более чем в восемь раз относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, которые есть в распоряжении ТАСС.
«В июне и первой половине июля 2026 года спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Спрос на саженцы, рассаду и корни для посадки растений вырос более чем в восемь раз», — сказано в тексте.
Кроме того, ручные инструменты для строительства год к году покупали в семь раз чаще, а садовые светильники стали в 2,5 раза популярнее, рассказали аналитики.
Этим летом жители России также активнее стали делать покупки в категории промышленно-строительного оборудования. Так, товары для газоснабжения год к году приобретали в 3,2 раза чаще, а спрос на солнечные и ветряные электростанции, а также столярные изделия на Ozon увеличился в 2,6 раза, рассказали в компании.