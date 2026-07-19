Бразилия отвергла требование США полностью открыть рынки

По словам Элиаса Розы, односторонние уступки Вашингтону, на которые пошел Буэнос-Айрес, совершаются в обход правил Южноамериканского общего рынка. Кроме того, министр предупредил, что обнуление тарифов без встречных шагов со стороны США может привести к уничтожению национальной промышленности Бразилии. Глава ведомства добавил, что Вашингтон использует 25-процентные пошлины как инструмент политического шантажа. «Мы не позволим себя запугать, не уступим и не капитулируем», — заключил он.