Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарскую АЗС «Роза Мира» включили в реестр недобросовестных поставщиков

Такое решение приняло региональное управление ФАС.

Источник: Соцсети

В Самаре компанию «Роза Мира», владеющую сетью АЗС, внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло региональное управление ФАС после рассмотрения ситуации с исполнением государственных контрактов.

Как сообщили в антимонопольной службе, организация не выполнила обязательства по четырем контрактам общей стоимостью 3,9 млн рублей. В результате без топлива остались сразу несколько учреждений: городской метрополитен, две поликлиники и МФЦ.

По информации ведомства, с 20 июня 2026 года компания прекратила отпуск топлива по пластиковым картам, которыми пользовались заказчики в рамках заключенных договоров. Представители организаций неоднократно сталкивались с отказами на автозаправках — кассиры не обслуживали такие карты. При этом частным клиентам топливо продолжали продавать в обычном режиме.

В ходе разбирательства компания ссылалась на форс-мажорные обстоятельства, однако комиссия эти аргументы не приняла. В УФАС подчеркнули, что предпринимательские риски не могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы.

По итогам рассмотрения дела «Розу Мира» включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года по каждому из четырех сорванных контрактов.