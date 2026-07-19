Самарскую АЗС «Роза Мира» включили в реестр недобросовестных поставщиков

По информации ведомства, с 20 июня 2026 года компания прекратила отпуск топлива по пластиковым картам, которыми пользовались заказчики в рамках заключенных договоров. Представители организаций неоднократно сталкивались с отказами на автозаправках — кассиры не обслуживали такие карты. При этом частным клиентам топливо продолжали продавать в обычном режиме.