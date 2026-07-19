Самарскую АЗС «Роза Мира» включили в реестр недобросовестных поставщиков

В Самаре компанию «Роза Мира», владеющую сетью АЗС, внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло региональное управление ФАС после рассмотрения ситуации с исполнением государственных контрактов.
Как сообщили в антимонопольной службе, организация не выполнила обязательства по четырем контрактам общей стоимостью 3,9 млн рублей. В результате без топлива остались сразу несколько учреждений: городской метрополитен, две поликлиники и МФЦ.
По информации ведомства, с 20 июня 2026 года компания прекратила отпуск топлива по пластиковым картам, которыми пользовались заказчики в рамках заключенных договоров. Представители организаций неоднократно сталкивались с отказами на автозаправках — кассиры не обслуживали такие карты. При этом частным клиентам топливо продолжали продавать в обычном режиме.
В ходе разбирательства компания ссылалась на форс-мажорные обстоятельства, однако комиссия эти аргументы не приняла. В УФАС подчеркнули, что предпринимательские риски не могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы.
По итогам рассмотрения дела «Розу Мира» включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года по каждому из четырех сорванных контрактов.