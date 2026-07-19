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Высочайшие зарплатные ожидания в Иркутской области назвали в сельском хозяйстве

Показатели вплотную приблизились к отметке в 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По данным аналитиков hh.ru, в июне 2026 года самые высокие зарплатные ожидания в Иркутской области зафиксированы у специалистов сельского хозяйства, добычи сырья и транспортно логистической сферы. При этом почти половина работников региона (45%) не готовы идти на снижение своих финансовых запросов, демонстрируя уверенность в собственной востребованности.

Как отмечает Екатерина Дегтярёва, директор hh.ru Сибирь, наиболее высокие ожидания характерны для профессий, где востребованы управленческие, аналитические и цифровые компетенции: серьёзные суммы называют технические директора, руководители проектов и отдельные категории линейных специалистов.

При этом гибкость в вопросах оплаты труда чаще проявляют представители IT сферы, безопасности, маркетинга и креативных индустрий — именно они в большей степени готовы рассматривать предложения с меньшим уровнем дохода.