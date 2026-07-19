Базы отдыха битком: из-за проблем с топливом южноуральцы променяли моря на Тургояк и Увильды

— Когда ты едешь семьёй с детьми, тебе нужна уверенность: хватит ли бензина до следующей заправки? Будет ли там вообще топливо? Не закроют ли АЗС внезапно из-за логистических проблем? Эта неуверенность останавливает многих. Для семьи это огромный психологический барьер. Одно дело — рисковать одному в поисках приключений, и совсем другое — везти детей через полстраны, не зная, сможешь ли заправиться, — отметила Дарья Ерхова.