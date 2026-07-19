Базы отдыха битком: из-за проблем с топливом южноуральцы променяли моря на Тургояк и Увильды

О том, как ситуация с топливом влияет на туристический рынок, генеральный директор турбюро «Спутник» Дарья Ерхова рассказала на пресс-конференции в chel.aif.ru, посвящённой внутреннему и внешнему туризму.
По словам эксперта, сама по себе дальняя поездка всегда требовала тщательной подготовки, однако сейчас к привычным сложностям добавилась ещё и неопределённость с заправками. Именно она становится для многих семей главным фактором при выборе места отдыха.
— Когда ты едешь семьёй с детьми, тебе нужна уверенность: хватит ли бензина до следующей заправки? Будет ли там вообще топливо? Не закроют ли АЗС внезапно из-за логистических проблем? Эта неуверенность останавливает многих. Для семьи это огромный психологический барьер. Одно дело — рисковать одному в поисках приключений, и совсем другое — везти детей через полстраны, не зная, сможешь ли заправиться, — отметила Дарья Ерхова.
Кроме того, меняются маршруты уже во время отпуска. Путешественники стараются сократить количество переездов между городами и достопримечательностями, опасаясь сложностей с топливом. В результате снижается спрос на экскурсии, а также на услуги придорожного сервиса.
Ещё одним последствием стало перераспределение туристического потока внутри страны. Многие, кто собирался ехать в Краснодарский край или Крым на машине либо автобусе, решили остаться ближе к дому.
— Если проанализировать продажи мест на августовские выходные, то укромных уголков просто не найти. Всё занято! Внутренние базы отдыха Южного Урала переполнены. Люди поменяли море на озёра Тургояк и Увильды, потому что это предсказуемо и безопасно с точки зрения логистики, — рассказала эксперт.
При этом автобусные туры пока продолжают работать в штатном режиме. Туроператоры выполняют свои обязательства, и ситуация с топливом на этом сегменте рынка пока существенно не сказалась.
Однако, считает Дарья Ерхова, если вопрос с обеспечением топливом не удастся решить в ближайшее время, последствия для внутреннего туризма могут оказаться долгосрочными. В первую очередь это коснётся популярных южных курортов, которые рискуют потерять часть автотуристов.
В пятницу, 17 июля, губернатор Алексей Текслер провёл совещание по вопросам топливного обеспечения Челябинской области в условиях повышенного спроса на горючее и очередей на заправках. Участники встречи обсудили поставки топлива, работу АЗС, а также запасы нефтепродуктов и логистику. По итогам заседания глава региона дал ряд поручений, направленных на стабилизацию ситуации.