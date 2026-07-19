Школьная форма в Новосибирске подорожала почти на 15 процентов перед 1 сентября

По словам мамы третьеклассницы, каждый предмет гардероба подорожал на 200−500 рублей. Например, простой сарафан теперь стоит около 4000 рублей, тогда как раньше его можно было купить за 3500. Родители мальчиков также фиксируют резкий скачок цен на рубашки: базовая хлопковая модель обходится в 1700 рублей, а более качественная — в 2750. Единственной категорией, сохранившей относительную стабильность, остались брюки для юношей.