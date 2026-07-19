Жара вынудила Испанию опустошать газовые зимние хранилища

Испания впервые за всю историю наблюдений уже 13 дней подряд использует газ из подземных хранилищ, предназначенный для зимнего периода, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Причиной стало увеличение спроса на электроэнергию для работы кондиционеров в условиях аномальной жары. В июле уровень заполненности хранилищ упал до 73,3% — минимального показателя для этого месяца с 2021 года.
Со 2 по 14 июля Испания извлекла из подземных газохранилищ 39,4 млн кубометров газа. Это происходит на фоне рекордных температур, установившихся на юге Европы.
Испания не только начала отбор газа из хранилищ, но и полностью прекратила его закачку. Обычно в летний период страны активно заполняют хранилища перед зимним сезоном.
Минимальный уровень заполненности в 73,3% вызывает опасения у энергетических экспертов. Если жара продолжится, Испания может войти в зиму с исторически низкими запасами газа.
Энергетическое ведомство страны пока не комментирует ситуацию, но не исключено, что правительству придется принимать экстренные меры для сбережения ресурсов. Аномально высокая температура также фиксируется в Португалии и на юге Франции, что увеличивает нагрузку на энергосистему всего региона.
В июне 2026 года Испания уже вводила ограничения на использование воды в сельском хозяйстве из-за сильнейшей засухи. Кроме того, на прошлой неделе власти Португалии объявили о повышении тарифов на электроэнергию из-за возросшего потребления и дефицита мощностей.
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