Жара вынудила Испанию опустошать газовые зимние хранилища

Испания впервые за всю историю наблюдений уже 13 дней подряд использует газ из подземных хранилищ, предназначенный для зимнего периода, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Причиной стало увеличение спроса на электроэнергию для работы кондиционеров в условиях аномальной жары. В июле уровень заполненности хранилищ упал до 73,3% — минимального показателя для этого месяца с 2021 года.