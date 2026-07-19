На благоустройство после строительства метро в Самаре выделили 122 млн рублей

Судя по всему, благоустройство пройдет в два этапа, в 2026 и 2027 годах. Работы необходимо начать не позже 20 августа 2026 года, а закончить — не позже 20 июля 2027 года. Заявки на аукцион принимают до 3 августа, а подрядчика определят 6 августа.