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На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В воскресенье, 19 июля, в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Источник: Крымэнерго

«Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.», — сообщили на предприятии.

В наиболее пострадавшие от атак ВСУ населенные пункты Северного, Восточного и Западного Крыма свет подают в зависимости от возможностей электрической сети.

Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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