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Омичам назвали средний размер пенсии в июне 2026 года

За 12 месяцев ежемесячная выплата увеличилась примерно на 8,3%.

Источник: Om1 Омск

К началу июня 2026 года российские пенсионеры в среднем получали 25 402 рубля в месяц. При расчёте учитывались выплаты гражданам, которые продолжают трудиться, и тем, кто уже завершил работу. Такие данные Социального фонда России приводит РИА Новости.

Годом ранее средний показатель находился на уровне 23 454 рублей. Таким образом, разница составила 1 948 рублей, или около 8,3%.

В дальнейшем выплаты могут продолжить расти. По прогнозу доцента Балынина, к 2028 году средняя пенсия в России превысит 31 тысячу рублей.