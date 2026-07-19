Омичам назвали средний размер пенсии в июне 2026 года

К началу июня 2026 года российские пенсионеры в среднем получали 25 402 рубля в месяц. При расчёте учитывались выплаты гражданам, которые продолжают трудиться, и тем, кто уже завершил работу. Такие данные Социального фонда России приводит РИА Новости.