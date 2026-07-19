Омичам назвали средний размер пенсии в июне 2026 года

К началу июня 2026 года российские пенсионеры в среднем получали 25 402 рубля в месяц. При расчёте учитывались выплаты гражданам, которые продолжают трудиться, и тем, кто уже завершил работу. Такие данные Социального фонда России приводит РИА Новости.
Годом ранее средний показатель находился на уровне 23 454 рублей. Таким образом, разница составила 1 948 рублей, или около 8,3%.
В дальнейшем выплаты могут продолжить расти. По прогнозу доцента Балынина, к 2028 году средняя пенсия в России превысит 31 тысячу рублей.