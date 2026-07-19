Зарплаты начинающих специалистов выросли на треть за год

Среднее зарплатное предложение для начинающих специалистов в России во II квартале 2026 года составило 101 860 ₽ в месяц — на 35% больше, чем годом ранее, следует из исследования «Авито Работы» (есть у РБК).
Сопоставимый рост фиксируют и другие рекрутинговые платформы. По данным «Работы.ру», студенческие и стажерские вакансии впервые возглавили рейтинг зарплатных предложений в стране — средняя ставка достигла 111,4 тыс. руб. (+37,3% за год). В hh.ru подсчитали, что с 2022 года медианная зарплата для кандидатов без опыта выросла в 1,7 раза — до 67,8 тыс. руб., а максимальные предложения увеличились почти вдвое, до 157 тыс. руб.
Все пять самых высокооплачиваемых профессий для молодежи, по данным «Авито Работы», — рабочие специальности: строители (136958 ₽/мес., +13%), разнорабочие (125772 ₽, +65%), ремонтники (120484 ₽, +51%), мастера по ремонту бытовой техники (102858 ₽, +13%) и дорожные рабочие (99767 ₽, +36%). В SuperJob сообщили, зарплаты инженерно-технических работников и рабочих в 2026 году растут на 8−17% в год.
Наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в Москве (+33%, до 117594 ₽/мес.), Московской области (+22%, до 108192 ₽) и Краснодарском крае (+38%, до 98285 ₽), отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. По его словам, компании предлагают конкурентные условия уже на старте карьеры, что помогает быстрее закрывать вакансии и формировать кадровый резерв.
Какую картину вакансий-лидеров по зарплатам для новичков дают другие платформы для новичков, откуда у бизнеса ресурсы на зарплатную гонку при падающих прибылях и как долго сохранится этот тренд — читайте в подписке РБК.