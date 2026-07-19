Зарплаты начинающих специалистов выросли на треть за год

Сопоставимый рост фиксируют и другие рекрутинговые платформы. По данным «Работы.ру», студенческие и стажерские вакансии впервые возглавили рейтинг зарплатных предложений в стране — средняя ставка достигла 111,4 тыс. руб. (+37,3% за год). В hh.ru подсчитали, что с 2022 года медианная зарплата для кандидатов без опыта выросла в 1,7 раза — до 67,8 тыс. руб., а максимальные предложения увеличились почти вдвое, до 157 тыс. руб.