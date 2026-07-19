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Зарплата в 350 тысяч рублей: уфимцам предлагают выгодные вакансии

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 350 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Республиканский центр занятости населения опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Уфе. Об этом рассказали в администрации города.

В топе — преимущественно технические и рабочие специальности. Больше всего предлагают механику по ГРП в ООО «Крезол-НефтеСервис» — до 350 тысяч рублей. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования в ООО «Интертехэлектро-турбомонтаж» может рассчитывать на жалованье до 250 тысяч рублей. Машинист промывочного агрегата в ООО «Опытный завод нефтехим-сервис» будет получать от 180 до 210 тысяч рублей. Инженеру-геодезисту в ООО «ДельтаСтройИнжиниринг» готовы платить до 193 тысяч рублей. Электромонтажник в ООО «Электросервис-М» заработает от 157 до 169 тысяч рублей. Монтажнику МК/ЖБК в ООО «Ресурс Групп» предлагают от 150 до 180 тысяч рублей.