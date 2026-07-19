Заселение в гостиницы через MAX станет доступно в Нижегородской области

Жители Нижегородской области смогут заселяться в гостиницы с помощью цифрового ID в национальном мессенджере MAX. Новый сервис позволит туристам подтверждать личность без предъявления бумажных документов и сократит время оформления на стойке регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Новая возможность появилась в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Гостям отелей больше не придется ждать заполнения документов вручную: данные будут автоматически передаваться из государственных систем, что поможет избежать ошибок и сделать процесс быстрее.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть в приложении MAX раздел «Цифровой ID», выбрать паспорт и предъявить QR-код сотруднику гостиницы. После проверки через «Госкан» на «Госуслугах» личность гостя будет подтверждена.
При этом традиционный способ регистрации сохраняется — путешественники по-прежнему смогут заселяться по обычному паспорту. Новый формат станет дополнительной возможностью для тех, кто хочет сэкономить время.
Также цифровой ID можно использовать для подтверждения возраста, льготного статуса и хранения других документов. Заселение через MAX доступно и семьям с детьми — для этого предусмотрен отдельный раздел с данными о ребенке.
Ожидается, что в 2026 году подключиться к системе смогут несколько тысяч российских гостиниц. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест должны будут обеспечить возможность цифрового заселения.