«Артек» направит 37 млн рублей на модернизацию укрытия от БПЛА и ракет

Международный детский центр «Артек» — один из крупнейших детских центров России, расположенный в поселке Гурзуф (Южный берег Крыма). Основан 16 июня 1925 года. В состав центра входит девять лагерей, территория занимает 218 га, береговая линия с пляжами — 7 км. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в «Артеке» проведена масштабная реконструкция. В 2025 году центр отметил столетний юбилей. За всю историю «Артек» принял более двух миллионов детей из 150 стран мира.