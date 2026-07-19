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В Краснодаре появились вакансии с зарплатой до 130 тысяч рублей

В Краснодаре максимальная заработная плата для специалистов по подбору персонала может достигать 130 тысяч рублей в месяц.

Источник: Новая Кубань

При этом среднерыночные предложения заметно скромнее и зависят от опыта и набора профессиональных навыков.

Начинающим кадровикам без большого стажа предлагают в среднем от 45 до 55 тысяч рублей. При опыте работы от года в рекрутменте вилка поднимается до 55−60 тысяч рублей, а при стаже от двух лет — до 60−100 тысяч. Самые высокие зарплаты, в диапазоне 100−130 тысяч рублей, работодатели готовы платить специалистам с опытом от трех лет и дополнительными компетенциями.

По данным исследования технологического лидера в области HR и крупного сервиса по поиску работы, самые высокие предложения по стране приходятся на Москву и Санкт-Петербург: там уровень дохода кадровиков может достигать 170 и 145 тысяч рублей соответственно. Типичный портрет соискателя в этой сфере — женщина около 45 лет с высшим образованием и опытом работы около пяти лет.