В Краснодаре появились вакансии с зарплатой до 130 тысяч рублей

При этом среднерыночные предложения заметно скромнее и зависят от опыта и набора профессиональных навыков.
Начинающим кадровикам без большого стажа предлагают в среднем от 45 до 55 тысяч рублей. При опыте работы от года в рекрутменте вилка поднимается до 55−60 тысяч рублей, а при стаже от двух лет — до 60−100 тысяч. Самые высокие зарплаты, в диапазоне 100−130 тысяч рублей, работодатели готовы платить специалистам с опытом от трех лет и дополнительными компетенциями.
По данным исследования технологического лидера в области HR и крупного сервиса по поиску работы, самые высокие предложения по стране приходятся на Москву и Санкт-Петербург: там уровень дохода кадровиков может достигать 170 и 145 тысяч рублей соответственно. Типичный портрет соискателя в этой сфере — женщина около 45 лет с высшим образованием и опытом работы около пяти лет.