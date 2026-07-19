В Краснодаре появились вакансии с зарплатой до 130 тысяч рублей

Начинающим кадровикам без большого стажа предлагают в среднем от 45 до 55 тысяч рублей. При опыте работы от года в рекрутменте вилка поднимается до 55−60 тысяч рублей, а при стаже от двух лет — до 60−100 тысяч. Самые высокие зарплаты, в диапазоне 100−130 тысяч рублей, работодатели готовы платить специалистам с опытом от трех лет и дополнительными компетенциями.