В Башкирии в сфере металлургии трудятся более 15 тысяч человек

В Башкортостане в сфере металлургии трудятся более 15 тысяч человек. Прирост металлургического производства составил 5%, добыча руд выросла почти на 10%. Отрасль развивается, в горно-металлургические проекты заходят инвесторы — сегодня объем инвестиций здесь порядка 135 млрд рублей.