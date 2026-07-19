Три объекта культурного наследия в Арзамасе передали новому инвестору

Три объекта культурного наследия в центре Арзамаса получили нового собственника. Инвестором стал холдинг «АВА Групп», который проведет реставрацию зданий, а после завершения работ здесь могут появиться туристические и культурные пространства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём MAX-канале.