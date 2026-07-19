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Три объекта культурного наследия в Арзамасе передали новому инвестору

Владельцу предстоит восстановить памятники архитектуры в течение трех лет.

Источник: Комсомольская правда

Три объекта культурного наследия в центре Арзамаса получили нового собственника. Инвестором стал холдинг «АВА Групп», который проведет реставрацию зданий, а после завершения работ здесь могут появиться туристические и культурные пространства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём MAX-канале.

Речь идет о зданиях «Городская дума и управа», «Гостиница Подсосовых» и «Лабаз». Общая стоимость сделки составила 33,982 млн рублей. Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик “АВА КМВ”», входящее в структуру инвестиционного холдинга «АВА Групп». Компания была единственным участником аукциона, поэтому договор заключат по начальной цене.

По условиям сделки новый собственник обязан разработать проект реставрации и полностью восстановить памятники архитектуры в течение трех лет после утверждения охранных обязательств. В дальнейшем инвестор также будет отвечать за содержание объектов.

Как отметил Глеб Никитин, регион последовательно привлекает частные инвестиции для сохранения исторического наследия. Такой подход помогает возвращать памятники архитектуры к жизни, создавать новые точки притяжения для жителей и туристов, а также способствует развитию исторических городов Нижегородской области.