Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область вошла в лидеры по внедрению ИИ

Регион получил высокую оценку на XV Всероссийской конференции «Цифровая трансформация государственного управления» в Нальчике.

Южный Урал отметили как один из субъектов, наиболее активно переходящих на отечественное программное обеспечение и участвующих в пилотных проектах по использованию ИИ в бюджетном процессе.

Мероприятие объединило порядка ста финансистов из 22 регионов страны. Заместитель министра финансов Челябинской области Антон Петров подчеркнул, что для региона критически важно развивать компетенции, перенимать эффективные решения у коллег и делиться собственными успешными наработками. Стоит отметить, что ранее Челябинская область уже заняла третье место в стране по количеству успешно внедренных решений с использованием искусственного интеллекта.