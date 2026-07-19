Челябинская область вошла в лидеры по внедрению ИИ

Мероприятие объединило порядка ста финансистов из 22 регионов страны. Заместитель министра финансов Челябинской области Антон Петров подчеркнул, что для региона критически важно развивать компетенции, перенимать эффективные решения у коллег и делиться собственными успешными наработками. Стоит отметить, что ранее Челябинская область уже заняла третье место в стране по количеству успешно внедренных решений с использованием искусственного интеллекта.