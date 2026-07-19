Мощный рывок. На СМЗ объяснили, чем уникальна новая отечественная печь

Новая печь рассчитана на шесть слитков по 20 тонн каждый. Внутри — 600−650 градусов. Двухсекционная конструкция позволяет одновременно нагревать одну партию и остужать другую, обеспечивая непрерывный цикл. И главное: время гомогенизации сократилось вдвое — с 12,5 до 6,5 часа. Это означает, что тот же стан теперь выдаёт больше готовой продукции. Эффект достигнут не за счёт увеличения оборудования, а за счёт перестройки технологии.