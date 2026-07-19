Мощный рывок. На СМЗ объяснили, чем уникальна новая отечественная печь

Ко Дню металлурга на Самарском металлургическом заводе включили вторую садочную печь. Подарок всему коллективу — 10 тысяч тонн дополнительной мощности и новый ритм, в котором прокатный стан больше не ждёт металл.
Долгожданное открытие
Запуск состоялся 17 июля. Собрались рабочие, инженеры, ветераны завода, представители областного правительства. Пуск печи — событие, которого на заводе ждали несколько лет. Гомогенизация слитков долгое время была узким местом, сдерживавшим рост производства. Процесс занимал 12,5 часа — и всё это время прокатный стан простаивал или работал с недозагрузкой.
Новая печь рассчитана на шесть слитков по 20 тонн каждый. Внутри — 600−650 градусов. Двухсекционная конструкция позволяет одновременно нагревать одну партию и остужать другую, обеспечивая непрерывный цикл. И главное: время гомогенизации сократилось вдвое — с 12,5 до 6,5 часа. Это означает, что тот же стан теперь выдаёт больше готовой продукции. Эффект достигнут не за счёт увеличения оборудования, а за счёт перестройки технологии.
Генеральный директор СМЗ Сергей Бурцев на церемонии сказал прямо: «Гомогенизация была тем самым узким местом, о котором на заводе говорили годами. Мы его расшили». И добавил, что проект реализован силами отечественных компаний — генеральным подрядчиком выступило российское предприятие «Теплохиммонтаж» из Старого Оскола. Это важно, потому что оборудование такого класса раньше поставляли западные машиностроители.
Простой язык сложных цифр
Суммарно две печи дают заводу +10 тысяч тонн годной продукции. Каждая тысяча тонн ленты — это 50 миллионов алюминиевых банок, которые не нужно ввозить из-за рубежа. Именно в этом, по словам заводчан, и проявляется технологический суверенитет: в тоннах и часах.
Ведущий инженер Игорь Грачёв, участвовавший в проектировании, объяснил: уникальность печи в том, что она полностью автоматическая. Все данные и команды подаются с отдельного компьютера, внутри — автоматический контроль температуры по датчикам. Печь способна работать без постоянного присутствия оператора.
Планы на два десятилетия
Параллельно на заводе проектируют новый комплекс холодного проката (+100 тысяч тонн мощности к 2029 году) и строят плавильно-литейный комплекс (+65 тысяч тонн плоских слитков в год). «Завод наращивает мощности на российском оборудовании — “это и есть та промышленная политика, которую регион последовательно поддерживает”, — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов.
После запуска прошёл традиционный концерт и награждение сотрудников завода. На сцене выступали воспитанники центра детского творчества металлургов. Ветераны, те, кто строил завод в 60-е, сидели в первых рядах. А те, кто проектировал и строил новую печь, принимали поздравления в цехе.