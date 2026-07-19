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Жители Башкирии стали чаще оформлять автокредиты: по этому показателю республика в топ-6 регионов РФ

Башкирия вошла в топ-6 регионов России по объему автокредитов.

Источник: Комсомольская правда

В минувшем июне Башкирия вошла в шестерку российских регионов-лидеров по объему выданных автокредитов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

За первый месяц лета жители республики оформили 4 328 автокредитов на общую сумму 6,12 млрд рублей. По сравнению с маем количество займов выросло на 7%, а их объем — на 8%. Средний размер кредита на покупку автомобиля составил 1,42 млн рублей.

В расчете на тысячу жителей в первом полугодии в Башкирии оформили 5,3 новых автокредита. Для сравнения: в Удмуртии и Татарстане этот показатель выше — семь кредитов на каждую тысячу человек.

Татарстан в июне занял четвертое место в России по объему автокредитования — после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Там выдали 5,59 тысячи кредитов на 8,09 млрд рублей.

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