Строительство нового завода стоимостью 9 млрд рублей стартовало в Дзержинске

Старт строительству дали во время церемонии закладки капсулы времени, в которой принял участие губернатор Глеб Никитин. Новый завод будет выпускать трубопроводные системы и комплектующие для атомной промышленности, нефтегазового комплекса и предприятий ТЭК. Планируется, что после запуска предприятие сможет ежегодно производить около 3,5 тысячи тонн продукции.