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Строительство нового завода стоимостью 9 млрд рублей стартовало в Дзержинске

Новое предприятие в ОЭЗ «Кулибин» будет выпускать трубопроводные системы для атомной отрасли и создаст почти 800 рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске на территории особой экономической зоны «Кулибин» стартовало строительство нового производства компании «Современные трубопроводные системы». Общий объем инвестиций в проект превысит 9 млрд рублей, а после выхода предприятия на полную мощность в регионе появится почти 800 новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Старт строительству дали во время церемонии закладки капсулы времени, в которой принял участие губернатор Глеб Никитин. Новый завод будет выпускать трубопроводные системы и комплектующие для атомной промышленности, нефтегазового комплекса и предприятий ТЭК. Планируется, что после запуска предприятие сможет ежегодно производить около 3,5 тысячи тонн продукции.

По словам региональных властей, на площадке организуют полный производственный цикл — от разработки конструкторской документации до отгрузки готовой продукции заказчикам. Значительную часть процессов автоматизируют, а за десять лет налоговые поступления в бюджеты разных уровней, как ожидается, превысят 2 млрд рублей.

В компании отметили, что рассматривали разные площадки для строительства, однако остановились на Нижегородской области благодаря созданным условиям для инвесторов. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2028 году.