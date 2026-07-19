Казахстан приостановил погрузку нефти через КТК после атаки дронов на два танкера

Министерство энергетики Казахстана сообщило о приостановке погрузки нефти, добытой в республике, на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Как уточнили в ведомстве, в воскресенье в ходе погрузочных работ на морском терминале КТК два танкера — Asia и Nissos Ios — подверглись атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. На момент инцидента суда осуществляли загрузку казахстанской нефти, на их борту находились интернациональные экипажи.
«На данный момент погрузка нефти на терминале приостановлена до завершения оценки последствий инцидента», — заявили в министерстве энергетики Казахстана.
В ведомстве отметили, что в результате атаки на судах возник пожар, который был оперативно ликвидирован силами экипажей. Пострадавших нет. Выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 не получили повреждений, попадания нефти в акваторию не допущено.
В министерстве энергетики Казахстана заявили, что любое силовое воздействие на объекты международной энергетической инфраструктуры создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта.