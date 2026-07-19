Корреспондент «РГ» поработал в поле вместе с донскими аграриями

На юге в разгаре борьба за хлеб. В этом году уборочная осложняется не только погодными условиями, но и дефицитом топлива и непростой логистикой. Многие переживают: справятся ли аграрии, удастся ли им собрать хороший урожай? Ответ пытался найти корреспондент «РГ», который побывал в одном из фермерских хозяйств Ростовской области, сел за штурвал комбайна и поучаствовал в уборке вместе с донскими хлеборобами.
Хутор Ютин, Егорлыкский район. Из областного центра сюда добираться полтора часа, на заправке, против ожидания, очереди не было совсем. Так что в крестьянско-фермерское хозяйство Андрея Скорятина успели вовремя.
— Сидеть, Черный, это свои. Вы же свои? — подмигивает, осаживая собаку, крепкий мужчина в пыльной рабочей спецовке. Это и есть глава КФХ.
— Мы помогать приехали. Возьмете в свою артель?
— А что ж не взять, коли люди добрые? Рабочие руки нам всегда нужны.
Солнце еще и не думает вставать, а у Скорятина уже в сборе весь небольшой коллектив, восемь человек. Перед выходом он отточенными фразами «нарезает» задачи. Пшеница почти убрана, а потому сегодня есть шанс все завершить и получить передышку. Видно, как это воодушевляет уставших людей, последние несколько недель буквально живущих в поле. Общение — по рации, мобильная связь в этом близком к Украине районе часто глушится из соображений безопасности.
Дымку, идущую от дышащей земли, прорезает звук моторов техники, вереницей выезжающей в поле.
Меня определяют на зерноток. Особых навыков здесь не нужно, только крепкие руки и спина да чуть-чуть внимательности, чтобы не угодить в ленту зерномета и не попасть под колеса снующих туда-сюда грузовичков. Мне выдают защитный костюм и простенький респиратор: очень пыльно, воздух наполнен частичками зерновой шелухи и соломы, становится трудно дышать.
Машины с зерном идут одна за другой. Наша задача — равномерно заполнить зерном лопатки зернотока, а дальше всю работу делает механизм: забрасывает под потолок склада потоки зерна, равномерно распределяя его по всему складу. Здесь оно будет храниться до тех пор, пока за ним не прибудет транспорт зернотрейдеров.
Наша задача — равномерно заполнить лопатки зернотока. Дальше — дело техники. Фото: Сергей Рутта.
В короткие промежутки отдыха Андрей Скорятин рассказывает, как он стал фермером. В конце 80-х годов он вернулся в родной совхоз «Егорлыкский» ветеринарным врачом. Поработал 20 лет, заслужил авторитет у коллег, которые выбрали его руководителем одного из отделений. А потом как обухом по голове — председатель принял решение о расформировании.
— Мы на самом деле еще долго держались. Остались, наверное, чуть ли не единственным совхозом во всем районе. Но организация дела была слабая, эффективность низкая. По 20 центнеров с гектара собирали, это очень мало. Продолжать не было смысла.
Кстати, хутор Ютин, по преданию, основал казак Ксенофонт Ютин. Вернулся после одной из войн, в которых принимало участие Войско Донское, поставил хату в чистом поле, развернул хозяйство. Так что начинать с нуля — это прямо-таки местная фишка. Получив в качестве пая после расформирования небольшой участок земли и старенький трактор, Андрей Скорятин отправился в самостоятельное плавание. Сам был и за тракториста, и за механика, и за агронома, и за строителя. Сейчас его земля дает в среднем по 60 центнеров с гектара.
— Урожайность здесь может быть и больше, но я просто не могу оставлять пары, чтобы земля отдохнула: нужно делать выплаты пайщикам, обслуживать кредиты, докупать технику, материалы. Расходов много.
Погода на Дону сейчас почти идеальная. А пшеница у фермера Скорятина — почти вся продовольственная: такая и на хлеб, и на макароны, и на выпечку сгодится.
Раскидав несколько десятков грузовиков с зерном, уходим на обед. После жарищи на зернотоке ледяной вишневый компот из местной столовой приятно холодит горло. Крестьянский быт сильно изменился за последние годы. Обеды для работников теперь привозят на поле в отдельных пластиковых контейнерах. Но кормят все так же сытно и жирно, чтобы были силы для самой тяжелой работы. Обеденный перерыв сладок, но недолог. Андрей Скорятин объясняет смысл древней народной мудрости «Летний день год кормит».
— Каждый дополнительный день на уборке уменьшает продуктивный вес уже созревшего зерна на один процент. Если поле накрывает небольшой дождик, это несколько часов простоя, потому что зерну нужно просохнуть, в таком виде убирать его нельзя. Ну, а если ливень, можно и неделю просидеть под навесом, глядя, как природа уничтожает плоды твоего труда.
К счастью, на Дону погода сейчас почти идеальная. Не слишком жарко, но достаточно сухо. Андрей Скорятин не скрывает радости: в этом году почти вся его пшеница — продовольственная, с высоким содержанием белка, клейковины. Такая и на хлеб, и на макароны, и на любую выпечку сгодится.
— Андрей, а как у вас с топливом?
Фермер объясняет, что, как правило, хозяйства закупают основные объемы топлива загодя, чтобы в самые горячие дни не пришлось отвлекаться хотя бы на это. Вот и он значительную часть солярки припас с весны. Здесь же, на базе, у него настоящая мини-АЗС, с колонкой, хоть и старенькой, но свои функции выполняющей отлично.
— Конечно, что-то пришлось докупить, в основном для служебных легковых машин, но это были незначительные объемы. И в очередях пришлось постоять, куда без этого. Но это никак не сказалось на уборочных работах.
Ударный темп помогает нам завершить работу задолго до заката. Последние метры нескошенного поля ростсельмашевский комбайн делает «под камеру» — на память и для соцсетей. У хлеборобов есть традиция: сразу после страды они выстраиваются в шеренгу и в таком порядке проезжают с гудками несколько сот метров. Так они салютуют русскому полю и благодарят его.
Теперь крестьянам предстоит подготовить пашню к новому сельхозсезону. Но это будет завтра. А сегодня — только усталость и удовлетворение от хорошо сделанного дела. Зато мы точно будем с хлебом.
Справка «РГ».
В Ростовской области предстоит убрать 3,3 миллиона гектаров ранних зерновых, из них 2,85 миллиона — озимой пшеницы. В первые дни жатвы обмолочено более 200 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 39,7 центнера с гектара, что гораздо выше, чем в прошлом году.