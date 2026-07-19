Корреспондент «РГ» поработал в поле вместе с донскими аграриями

Кстати, хутор Ютин, по преданию, основал казак Ксенофонт Ютин. Вернулся после одной из войн, в которых принимало участие Войско Донское, поставил хату в чистом поле, развернул хозяйство. Так что начинать с нуля — это прямо-таки местная фишка. Получив в качестве пая после расформирования небольшой участок земли и старенький трактор, Андрей Скорятин отправился в самостоятельное плавание. Сам был и за тракториста, и за механика, и за агронома, и за строителя. Сейчас его земля дает в среднем по 60 центнеров с гектара.