Эксперты оценили ущерб RWB от сгоревших складов в 20−35 млрд рублей

Беспилотники атаковали логистическую инфраструктуру RWB в ночь на 18 июля. На двух объектах начался пожар — в подмосковной Электростали (250 тыс. кв. м) и Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м). Погибли восемь человек, 86 — получили ранения. RWB анонсировала меры материальной поддержки семьям пострадавших. Товары, хранившиеся на загоревшихся складах, были сняты с продажи. В самой компании оценку ущерба пока не подводили.