Bloomberg назвал возможную причину конца цивилизации при ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Заседание Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне в декабре 2025 года показало, что причиной изменения привычного современному человеку уклада жизни станут не «роботы-убийцы» или «разумные компьютеры», а снижение поступлений в бюджет от подоходного налога. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвин Рамиль.
Рамиль считает, что даже относительно небольшой рост безработицы в мире может оказать большое влияние на государственные финансы, потому что доходы начнут сокращаться, а расходы на пособия по безработице и переобучение кадров будут расти.
Автор статьи сравнивает современное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) с Первой промышленной революцией XVII-XVIII веков, в результате которой крестьяне оказались вытеснены с земель. Рамиль отмечает, что за Первой промышленной революцией последовали десятилетия нестабильности из-за неспособности населения адаптироваться к изменениям рынка.