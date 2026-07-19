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В странах Европы фиксируют сбои в работе ChatGPT

Проблемы с чат-ботом наблюдают пользователи в Германии, Италии, Испании, Франции, а также Великобритании.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пользователи некоторых стран жалуются на неполадки в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в Великобритании о нарушениях сообщили около 5 тыс. человек. 87% пользователей пожаловались на работу бота.

По сведениям Downdetector, сбои также фиксируются в Германии (4,1 тыс.), Италии (1,9 тыс.), Испании (1,5 тыс.), Франции (1,6 тыс.) и других странах.

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